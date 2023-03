Le chemin de promenade qui longe le Geer est sur le point d’être terminé

Des gravillons et des plantations

Le chemin était jusqu’alors parsemé de trous et d’irrégularités qui le rendaient quasiment impraticable. "Il était plus étroit, envahi par la végétation et on se tordait les pieds quand on l’empruntait, ajoute le mayeur. Ici, on l’a raclé sur 1,20 mètre de large pour l’aplanir." Mais ce travail a rendu le chemin trop glissant. "C’était devenu un vrai billard. On ne voulait pas mais finalement, vu la dangerosité, on a décidé d’empierrer le chemin. Plus tard, les gravillons rentreront dans le sol et l’herbe poussera, comme c’était prévu au départ. Et on viendra entretenir régulièrement."

Des végétaux seront également plantés le long du tracé, notamment des haies de châtaigniers verticales pour sécuriser les bords du cours d’eau d’éventuelles chutes. "On n’a pas encore procédé aux plantations mais le sentier est prêt et peut être utilisé. Les promeneurs et les cyclistes peuvent de nouveau le pratiquer sans risque."