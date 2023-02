Les abords de l’école de Lens-sur-Geer et de la crèche de Bergilers vont être aménagés et sécurisés

Parmi les fiches-projets issues du PCDR (Plan communal de développement rural), les citoyens avaient proposé d’aménager les abords de la crèche de Bergilers ainsi que ceux de l’école de Lens-sur-Geer. "Un marché de services va être lancé afin de désigner des auteurs de projets, précise Jean-Marc Daerden, le bourgmestre. Devant la crèche, la circulation est trop rapide et la route en mauvais état. Pour l’école, le carrefour où elle est située est très large et des problèmes de circulation se posent à l’heure de sortie. Nous sommes également en négociation avec BENEO pour échanger un terrain qui pourrait nous offrir une zone de parking." Il est donc nécessaire de sécuriser davantage les lieux. "Nous avons quelques idées qui pourraient servir de base à la réflexion. Mais, globalement, on pourrait surélever et colorer les zones en question et revoir l’éclairage."