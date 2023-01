Le déneigement a-t-il été trop tardif à Oreye le week-end dernier?

En fin de séance, Michel Masset, représentant le PS, a interpellé la majorité concernant le déneigement. "Toutes les communes aux alentours étaient dégagées samedi matin sauf Oreye." Jean-Marc Daerden, le bourgmestre, estimait pour sa part que tout s’était bien déroulé. Il soulignait néanmoins que le service Voirie ne disposait que de deux machines de déneigement et qu’il fallait un certain temps pour couvrir l’ensemble du territoire communal. Cependant, en lisant entre les lignes, il semblerait qu’un salage préventif ait eu lieu le vendredi tandis que les manœuvres de déneigement ont seulement débuté le samedi matin. "Voilà d’où vient la différence, analysait Michel Masset. Dans les autres communes, les chasse-neige ont roulé durant toute la nuit. Mais si on ne demande pas aux ouvriers de le faire…"

Le président de CPAS, Bernard de Sart, clôturait les débats en lançant une question à l’assemblée. "Faut-il systématiquement dégager toutes les routes, sachant que certaines restent praticables malgré la neige et obligent les usagers à rouler plus prudemment ?" Les argumentations de chacun resteront en suspens jusqu’à une prochaine séance.