Le service population ouvert plus tard chaque 2e lundi du mois

Chaque deuxième lundi du mois, le service population de la Commune d’Oreye accueille les habitants jusqu’à 19 h. " C’est pour permettre aux citoyens qui travaillent plus tard de venir faire leurs papiers " , explique le bourgmestre, Jean-Marc Daerden. Et pour rappel, " le service population est le service qui s’occupe des cartes d’identité, des passeports, entre autres… Et on peut y venir sans rendez-vous. "