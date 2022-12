Container Paradise installe chez vous des bunkers… en containers

Malgré tout, certains clients se sont montrés intéressés par ces containers enterrés, justement pour en faire des bunkers. Ils étaient 19 à avoir frappé à la porte de la société dans ce but lorsque nous avons fait l’écho de ce projet le 14 mars. "Ce sont des demandes pour la construction de bunkers 100% autonome", ajoute celui qui avait par ailleurs installé un bunker témoin sur son terrain.

Concrètement, les containers sont d’abord aménagés dans les ateliers de la société orétoise. "Tout est fait sur mesure, expliquait le chef d’entreprise. Car on déteste les limites et on ne fait jamais rien de standardisé." Un aménagement qui nécessite environ une semaine. S’ensuit l’installation dans le jardin du client, pour un chantier d’une durée de trois jours.

Résistant aux attaques nucléaires et biologiques

Le bunker est ensuite accessible via une porte blindée sous forme de trappe. "Il y a une rampe d’escalier puis une deuxième porte pour accéder à l’abri." Et pour rendre le container résistant aux attaques nucléaires ou biologiques, un système de ventilation, équipé de filtres et qui permet de pressuriser le bunker, peut être installé. À noter que prix de départ pour l’installation d’un bunker est de 40 000 €.