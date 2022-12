Dépenses en hausse mais budget en boni

Pourtant, la majorité a pris le parti de maintenir le taux de l’impôt des personnes physiques à 6,9% et les centimes additionnels au précompte immobilier à 2 600. Pas de changement donc pour le citoyen. Pas de projets pharaoniques non plus évidemment. La crise est toujours là et Jean-Marc Daerden et ses colistiers se veulent prudents.

En analysant les chiffres d’un peu plus près, on se rend évidemment compte que ce sont les dépenses au niveau du personnel qui s’envolent de près de 10%, des suites des indexations automatiques des salaires. Il en va de même pour l’intervention communale en faveur de la zone de police qui est portée à environ 480 000 €, soit une augmentation de 12,3%.

Au niveau des travaux envisagés, on retrouve plusieurs chantiers déjà budgétisés en 2022. Ce qui a fait réagir Chloé Happart et Michel Masset, de l’opposition socialiste: "Vous êtes les champions des reports avec près d’un million d’euros de travaux retardés d’au moins un an."

Mais certains devraient voir leur aboutissement l’an prochain, comme l’aménagement des carrefours entre les rues des Combattants et de Liège, des Combattants et Gérard Marie, ainsi que la rue Louis Maréchal avec celle des Clercs à Bergilers. "En ce qui concerne l’embellissement de la commune, nous poursuivrons le fleurissement des rues, détaille Jean-Marc Daerden, le bourgmestre. Nous aménagerons un sentier pédestre. Nous améliorerons le matériel à disposition de nos ouvriers de la voirie: une nouvelle camionnette-plateau sera ainsi acquise pour en remplacer une autre, vieillissante. Dans le cadre de la lutte contre les inondations, des haies seront plantées, tout en évitant un maximum d’imperméabiliser les sols avec du tarmac."

Pas de gros projets, donc, pour 2023. "Mais nous devrions changer l’éclairage du terrain de football pour des lampes LED, bien plus économiques. La rénovation du cimetière de Bergilers se poursuivra tandis qu’une zone de rencontre sera aménagée rue de la Cité dans le cadre du plan PIC."