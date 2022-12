L’incendie, suspecté de volontaire, touche quatre appartements à Lens-sur-Geer

Il était 3h18 lorsque les pompiers de la zone Hesbaye ont été avertis qu’un feu touchait un garage situé dans le clos Marchal, dans lequel se trouvent des habitations du Home Waremmien. Le feu a rapidement pris une ampleur impressionnante selon les informations recueillies sur place.

L’incendie s’est propagé aux appartements qui sont proches du garage. Un des logements a particulièrement été endommagé par le feu. Il a été complètement détruit. "Le feu a d’abord pris dans la chambre de la fillette de l’habitant, explique Jean-Marc Daerden, bourgmestre d’Oreye, descendu sur place. Heureusement, l’enfant était en garde alternée chez sa maman et pas chez son papa. Ce dernier a tout perdu."

L’appartement est complètement inhabitable mais par chance, l’homme a pu être sauvé sans être blessé ni intoxiqué. "L’habitant est sorti cette nuit en sandales dans la rue, sans rien, poursuit le mayeur. Nous l’avons emmené ce matin à la Commune pour boire un café. Il va devoir habiter dans un logement de transit. Nous allons lui fournir des vêtements et des draps dans un premier temps. Nous ferons peut-être appel à des dons plus tard."

D’autres appartements ont été touchés par cet incendie qui a surpris les habitants en plein sommeil et qui aurait pu potentiellement provoquer un drame encore bien plus grave. "J’ai pu constater lors d’un autre incendie que même avec les sirènes, les personnes ne se réveillent pas car c’est une heure à laquelle leur sommeil est particulièrement profond", détaille Jean-Marc Daerden.

Un autre appartement a été endommagé par le feu mais aussi par l’eau utilisée pour éteindre l’incendie. "Une dame un peu plus âgée va récupérer son logement dans les 24 heures. Elle se trouve actuellement chez une amie. Son habitation devra encore être nettoyée. Nous espérons que les assurances prennent rapidement le relais." En tout, trois appartements ont été touchés, mais sont toujours habitables. "Les pompiers les ont aérés mais il reste des odeurs."

Selon les secours, il est étonnant que l’incendie se soit propagé si rapidement. "C’est le deuxième incendie qui se produit pendant ces heures-là sur la commune, s’inquiète le bourgmestre. Des rubans de police ont été apposés pour permettre le travail des enquêteurs."

Les pompiers ne savent pas déterminer les causes exactes de l’incendie, mais l’enquête le déterminera. Le parquet a été avisé et un expert a été envoyé sur place. La police a débuté une enquête et des auditions sont réalisées pour éclaircir les causes et les circonstances exactes de cet incendie.