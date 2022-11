Scott, petit yorkshire volé il y a 12 ans à Oreye, vient d’être retrouvé

L’histoire est toute jolie, mais surtout juste incroyable… Scott, un petit yorkshire âgé d’aujourd’hui 14 ans, a retrouvé sa maîtresse et ses pénates, à Oreye, hier vendredi. Un peu par hasard… mais pour le plus grand bonheur de sa famille qui n’imaginait plus, depuis belle lurette, le retrouver un jour. "Notre chien a été kidnappé il y a douze ans, il avait alors deux ans et demi, explique aujourd’hui, Romain Vervoir, le fils de la propriétaire de Scott. Il était dehors, devant la maison et il a disparu. J’ai toujours cru qu’il avait été écrasé, même si ma maman me disait le contraire." Mais Romain était alors jeune, il pensait que sa maman voulait atténuer son chagrin.