La Commune d’Oreye récolte sa première fleur

Pour sa première participation, la Commune d’Oreye se voit décerner une fleur. Elle rejoint ainsi le bouquet des 69 autres Communes wallonnes qui ont reçu ce même label. "Nous sommes très contents d’être reconnus dès notre première candidature à cette opération. Nous nous sommes donné les moyens de réussir, confie Jean-Marc Daerden, le bourgmestre. Ces quatre dernières années, nous avons mis l’accent sur l’embellissement de notre village et la valorisation de la biodiversité avec des prés fleuris, un potager partagé, la préservation d’un marronnier remarquable… Nous étions prêts pour ce concours et pour rentrer notre dossier. Même si j’ai donné l’impulsion, c’est avant tout un travail d’équipe et je veux surtout remercier les ouvriers et les acteurs qui ont participé de près ou de loin à tous les projets."

Après cette première participation, la Commune d’Oreye souhaite renouveler l’expérience. Elle pourra remettre sa candidature dans trois ans. Pour espérer décrocher une deuxième fleur ? "C’est évidemment l’objectif si je suis toujours bourgmestre, reprend Jean-Marc Daerden en souriant. Je voudrais conquérir encore d’autres fleurs dans les années à venir jusqu’à obtenir le maximum, c’est-à-dire trois."