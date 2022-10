Couverts végétaux permanents: les agriculteurs veulent de la clarté

Les cours d’eau sont classifiés en quatre catégories: classe 1, 2, 3 et non classés. "Mais les cours d’eau de classe 3 et non classés sont mal définis et on attend toujours une topographie claire, ajoute l’agriculteur orétois. Les cultivateurs ne savent donc pas comment agir. Lors de la précédente législature, le ministre Borsus avait dit que, tant que les choses ne sont pas clairement définies, il n’y aurait pas de sanction. Sauf qu’il y en a." Certains agriculteurs ont déjà été sanctionnés pour avoir cultivé près de fossés de drainage. "La Région considère comme cours d’eau même des tuyaux ! Or, ce ne sont pas des cours d’eau mais des installations humaines destinées à alimenter les terres en eau de pluie. La plupart du temps, elles sont sèches…"

« On veut que la ministre clarifie les choses »

Autre réalité liée à cette problématique, la perte de surfaces cultivables, et donc de rendement, qu’implique cette règle des six mètres. "L’un de mes collègues perd 2 ha de terres à cause de cette histoire des six mètres. Alors je peux comprendre qu’on doive prendre soin des cours d’eau mais il faut qu’on définisse clairement ce qui est considéré comme cours d’eau."

Pas claire, donc, cette législation en la matière. Mais qu’attendent donc les agriculteurs ? "On veut que la ministre Tellier clarifie les choses."