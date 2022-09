Les jeunes montrent l’exemple

Les propositions et remarques de l’opposition socialiste sur divers sujets n’ont cessé de faire sourire le bourgmestre, Jean-Marc Daerden, et le président de séance, Jacques Neuray. Ce dernier ironisant même sur le contingent de l’opposition, amputé de deux membres en vacances. « Pour une fois que vous faites une proposition, c’est d’ailleurs une première, essayez au moins d’être présents en nombre. » Ce comportement quelque peu condescendant n’a pas du tout plu à Joseph Maniscalco, cependant pas en reste lui non plus. Ce dernier a d’ailleurs demandé à plusieurs reprises au bourgmestre et son collègue d’arrêter de se moquer de son groupe. On sent malheureusement que certaines vieilles rancœurs ne sont toujours pas apaisées. Finalement, c’est du côté des jeunes qu’on trouvait le plus de calme et de respect. Notamment du côté des dames, Magali de Leeuw et Chloé Happart qui se sont écoutées mutuellement et calmement, trouvant d’ailleurs du positif dans les propos de l’autre.