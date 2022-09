Manque de communication autour du projet éolien?

Du côté de New Wind, il y a une explication: il s’agit de terrains privés, et les Communes n’ont pas vraiment leur mot à dire sur ce sujet. "Évidemment, nous avons pris contact avec les propriétaires et des engagements ont été pris, précise Jérôme Dumont, développeur de projets. Les communications seront engagées par la suite, et les Communes dans un rayon de 5 km pourront alors émettre un avis sur le sujet." Il estime par ailleurs qu’il "n’y a pas vraiment lieu d’avoir un avis préalable" et que l’essentiel sera présenté le 28 septembre prochain, à 19h. Pour rappel, il sera possible d’émettre des remarques endéans les 15 jours après la réunion. Pour les deux Communes, l’avis n’est pour l’instant pas très favorable… "Difficile de l’être quand on ne sait rien!", rétorque Thierry Missaire.