Coulées de boue: les ouvriers communaux ont nettoyé les voiries

Peu impactée par les dernières intempéries, la Commune d’Oreye a tout de même dû procéder à un important travail de nettoyage de voiries sur son territoire, la semaine passée et ce week-end. "Nos ouvriers communaux ont nettoyé à haute pression les voiries concernées" , informe le bourgmestre, Jean-Marc Daerden. Il s’agit de l’intersection des rues des Combattants et de Saint-Trond mais aussi du croisement des rues Louis Maréchal et de la Westrée, "vers Remicourt. Il reste encore un peu de boue dans la rue de Horpmael."