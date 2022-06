Premier rendez-vous? Chez "Tenons et Mortaises", à Oreye. Florence Coets est menuisière-ébéniste. Si la jeune femme s’est orientée dans le bois, c’est par passion mais aussi par philosophie de vie. "Je suis ébéniste écoresponsable , explique-t-elle. Je fais de la réparation, de la restauration et de l’upcycling en récupérant des vieux meubles chez des particuliers ou les ressourceries. Par exemple, je transforme une table en lui gardant sa tablette et en lui mettant des pieds plus modernes." Florence Coets est aussi créatrice d’objets de décoration. "J’optimise pour cela les chutes de bois. Et, enfin, j’utilise le plus possible des produits les plus respectueux de la nature."

Avant de se lancer dans son entreprise, l’Orétoise a suivi une formation en menuiserie-ébénisterie à l’Institut des travaux publics de Liège en cours du soir durant trois ans. Auparavant, elle a travaillé dans l’audiovisuel. Elle se sent épanouie dans son travail du bois mais reste consciente qu’être indépendante demande de la volonté et de la persévérance. "Je suis sous couveuse depuis le 1er mars. Je suis très heureuse de m’être dirigée vers Créa-Job. J’ai d’abord suivi leur formation “Entreprendre” afin d’approfondir mon projet, d’apprendre davantage sur le métier d’indépendant, de viser la bonne clientèle aussi et d’avoir une bonne stratégie marketing. Il y a aussi tout l’aspect administratif et la comptabilité. Et maintenant, être sous couveuse donne une sécurité, puisque je n’ai pas les contraintes financières d’un indépendant." La jeune femme espère développer son activité à temps plein. "Les clients viennent pour restaurer un meuble. Mais quand ils sont contents, ils en parlent autour d’eux. Le bouche-à-oreille fonctionne bien. Pour la décoration, je sais que les gens sont habitués à du bon marché, mais la société commence à comprendre le chiffre de la valeur d’un travail artisanal. "

Justine Genten est son accompagnatrice chez Créa-Job et a confiance en elle. " Florence travaille très bien et a déjà un bon matériel. Elle a cherché une maison avec un grand garage qui convient bien à son activité. Et elle est très forte au niveau internet. Je sais qu’elle avait dû enlever une planche pour restaurer une table et elle en a fait des sous-verre qu’elle a offerts en cadeau au client: ce qui l’a touché et il en a parlé autour de lui. »