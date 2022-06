Laurence Dubois, la Top Women 2022 qui a réussi à bousculer les codes de la beauté

Reprendre confiance, la vraie victoire

Acné, cicatrices, cellulite, rides, vergetures, poils sous les bras ou sur les jambes… chaque femme a finalement quelque chose qu’elle n’aime pas, qu’elle veut camoufler ou dissimuler. Peu importe l’âge, le poids, la couleur de cheveux ou de peau, élancée ou menue, touchée par un handicap ou non, Top Women veut célébrer la femme et permettre à chacune d’apprendre à s’accepter. "Pour moi, le pari est gagné, reprend Laurence Dubois. C’est une très belle aventure. J’ai réussi à me dire que j’étais une belle femme sans être parfaite. Au terme de cette année, l’ultime défi est de faire un défilé. Et c’est pour moi l’aboutissement de tout même si je n’y allais pas pour gagner. La victoire est celle d’avoir pu reprendre confiance en moi et d’être fière de mon parcours. Ce n’est pas quelque chose que j’arrivais à me dire avant." Nathalie De Reuck, fondatrice et organisatrice du concours, se félicite de ce cru 2022 qui a souffert du Covid. "Pour cette 8eédition, nous avons eu 75participantes alors que nous en avons généralement entre 100 et 150. Les gagnantes sont élues parce qu’on sait qu’elles vont continuer à véhiculer nos valeurs et devenir des ambassadrices de notre message. Je suis très fière de voir le parcours aboutir pour toutes ces femmes. D’autant que cette année, nous avons réussi à lancer un site internet pour toutes les tailles et toutes les morphologies. Nos collections vont de la taille XS à XXL. Auparavant, nous devions travailler avec différents partenaires pour habiller toutes les participantes."

Les inscriptions pour la prochaine édition sont lancées. Et se sentir belle a forcément un coût. "Nous devons couvrir les frais liés à l’accompagnement qui se situent entre 950 et 1000€. Mais notre objectif est de rester accessible à toutes les femmes. C’est pourquoi nous leur proposons de fonctionner avec le principe du parrainage" , ajoute la fondatrice.

Infos au www.topwomen.be ou au www.utopique.co