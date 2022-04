Une nouvelle classe et deux préaux à l’école communale d’Oreye

Agrandir l’école communale d’Oreye car surpeuplée, c’est la volonté de la Commune d’Oreye qui compte y faire construire une nouvelle classe. Les élus votaient ce jeudi soir, en conseil communal, l’approbation et les modalités du marché pour ce projet, qui tend à offrir plus de place et donc plus de confort aux jeunes écoliers. "Il fallait intervenir car on fait face à une surpopulation dans les classes de l’implantation maternelle" , explique le bourgmestre, Jean-Marc Daerden.