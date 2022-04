Oreye | De l’acupuncture pour vos animaux de compagnie

Comme pour les humains, Julie Languillier va donc insérer des petites aiguilles en des points précis de l’animal. "La difficulté, c’est qu’à une personne, on peut lui expliquer ce qui va se passer et ce qu’il va ressentir. Car si l’aiguille est toute fine, il y a tout de même certains endroits où on la sent passer. Mais pour les chiens et les chats, c’est parfois compliqué. On doit donc composer avec eux. Je ne peux pas toujours placer les aiguilles là où je veux."

Rééquilibrer le corps

L’animal n’est d’ailleurs pas endormi lors de la séance. "Cela permet de voir les réactions de l’animal car quand on place les aiguilles, il y a des endroits qui ne doivent plus réagir. Maintenant, quand il y a des animaux qui refusent d’être touchés, on leur donne un tranquillisant."

Pour la vétérinaire, l’idée n’est pas, pour autant, de remplacer les soins traditionnels par la pratique de l’acupuncture. "Cela vient en complément de la médecine occidentale. L’acupuncture permet de rééquilibrer le corps. On insère l’aiguille dans certains points, ce qui redirige l’énergie du corps vers certains endroits ou rééquilibre la distribution de l’énergie du corps."

Jusqu’ici, Julie Languillier a traité des animaux avec des problèmes digestifs ou neurologiques. Et elle a déjà obtenu de très bons résultats. "Un chat d’un couple d’ami a été diagnostiqué avec une maladie intestinale chronique. Techniquement, c’est quelque chose d’incurable. Et après la seconde séance d’acupuncture, le chat était guéri."

Cette pratique reste encore, pour autant, assez peu répandue. "Parmi mes clients, certains sont réceptifs et d’autres pas du tout. Certains ont parfois peur de faire subir ça à leurs animaux. Mais cela vaut la peine de tenter" , souligne la vétérinaire.

Côté prix, pour la première séance (d’une durée d’une heure), il faut compter 75€. Les suivantes seront facturées une cinquantaine d’euros. "Mais le nombre de séances dépend de la pathologie. Parfois, une séance suffit, parfois il est nécessaire d’en faire plusieurs."