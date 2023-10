Une nouvelle vie pour le château de la Gotte à Nandrin

Elle est d’origine sicilienne, et lui anglais. Ils se sont rencontrés il y a quelques années, et ensemble, ils ont décidé d’acheter le château de la Gotte à Nandrin. Pina Rizzo et Mark Cooper s’y sont installés il y a quelques mois, et aujourd’hui, ils ont décidé de mettre une partie du bien à la location, pour l’organisation d’événements privés, d’ordre professionnel ou familial. "Après avoir vécu 25 ans à Bruxelles, j’avais envie de vivre en pleine nature, raconte Pina. Nous sommes tombés par hasard sur ce château, et nous ne connaissions absolument rien de la région, si ce n’est… Durbuy. Mark, historien de formation, a aussi eu un coup de foudre. Après avoir mené une carrière dans des milieux internationaux, nous avions envie de calme, tout en faisant revivre cet endroit qui jadis a accueilli un restaurant de renommée (NDLR: La Closerie de la Gotte) ."