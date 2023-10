Une nouvelle vie pour le château de la Gotte à Nandrin

Elle est d’origine sicilienne, et lui anglais. Ils se sont rencontrés il y a quelques années, et ensemble, ils ont décidé d’acheter le château de la Gotte à Nandrin. Pina Rizzo et Mark Cooper s’y sont installés il y a quelques mois, et aujourd’hui, ils ont décidé de mettre une partie du bien à la location, pour l’organisation d’événements privés, d’ordre professionnel ou familial.