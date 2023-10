"Cela fait 30 ans que nous l’organisons, rappelle"M. Paul", instituteur à l’école Saint-Martin et responsable des JNC. Les mycologues de la société botanique de Liège sont là au taquet pour nous aider. Nous avons aussi une formule petite restauration avec une équipe de cuistots fidèle depuis de nombreuses années. L’ambiance est très chouette, nous proposons du potage, des omelettes, plus un petit bar. C’est le côté un peu festif du week-end Champignon. Sur base d’inscription, le dimanche matin, une balade est organisée, pour aller découvrir quelques champignons dans les forêts de la commune. J’invite toujours les gens qui participent à la promenade du dimanche de repasser ici à l’expo pour comparer leurs découvertes."

Tout en admirant la jolie collection de Philippe Voss, de la société botanique de Liège. "Nous récoltons un maximum de champignons en Ardennes, et Famenne, nous les exposons sur les tables avec les noms, mais certaines espèces étant plus difficiles à déterminer, nous continuons à chercher, glisse ce passionné, venu donner un coup de main à Paul Eloy. Il y a au moins 200 espèces. Le but est de montrer toutes les espèces, comestibles et toxiques. Ici, nous pouvons découvrir des champignons vénéneux moins connus qui sont par exemple le cortinaire semi-sanguin, l’Inocybe geophylla (à lames couleur de terre), le Paxille enroulé. Nous avons quelques bons comestibles, comme le cèpe de Bordeaux, le bolet à pied rouge (bien cuit), le bolet orangé, des chanterelles, des pieds-de-mouton, vesse-de-loup, si bien blanche à l’intérieur. Même l’amanite rougissante (à ne pas confondre avec l’amanite panthère) bien cuite est comestible. Nous avons aussi la poule des bois (ou polypore en touffe), très bonne, qui est assez rare, et très volumineuse.