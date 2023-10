L’abri pour vélos construit en 2024 sur le parking de Saint-Séverin (Nandrin)

Le bureau d’architecture Plan9 de Neupré a alors été chargé de repenser l’équipement. Les plans prévoient ainsi un abri esthétique fabriqué avec un bardage ajouré en bois, où on retrouve un espace protégé et sécurisé pouvant accueillir jusqu’à 32 places de parc vélo (musculaire et électrique), un espace de rangement, une borne de réparation, un dispositif pour la recharge des vélos électriques et un nouvel espace d’attente pour la ligne E20. Une attention est également portée pour les PMR. Coût total du projet ? "Environ 120 000 €, dont un peu moins de 100 000 € à charge de la Commune. Voire beaucoup moins puisque le TEC devrait aussi intervenir dans le financement. Quant aux travaux proprement dits, ils devraient commencer au printemps 2024."

À Tinlot et à Clavier aussi

Cette nouvelle infrastructure "essentielle et pensée pour changer les habitudes de déplacement", devrait essaimer le long de la N63. Ainsi, le collège communal de Tinlot a marqué son accord ce lundi pour ériger un abri semblable au niveau du futur rond-point qui doit être érigé sur la route du Condroz, à hauteur du pont de Tinlot. Pour rappel, celui-ci sera détruit en février prochain, dans le cadre des travaux de la phase 4 de la liaison Tihange-Tinlot. Au niveau de ce nouveau sens giratoire, se trouvera aussi un nouveau parking de covoiturage.

Enfin, la Commune de Clavier aimerait se doter également d’un outil semblable au carrefour Devillers, en face de la station-service. "Des discussions d’intention sont en cours", glisse Jean-Benoît Graas. Les intentions du collège claviérois sont plus larges puisqu’elles prévoient la création à terme de liaisons cyclopiétonnes au départ d’Ochain et de Clavier-Station.