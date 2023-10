Renforcement de la ligne électrique aérienne Gramme-Rimière: Elia conteste l'annulation du permis devant le Conseil d’État

À l’époque, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité Elia avait introduit une demande de permis pour doubler la ligne aérienne 380 kV qui traverse depuis 1976 une partie du Condroz hutois.

"Concrètement, nous souhaitons placer un deuxième terne, soit un deuxième circuit électrique composé lui aussi de trois câbles, sur les pylônes disséminés sur les communes de Huy, Modave, Nandrin et Neupré, rappelle la porte-parole d’Elia, Catherine Wojcicka. Il s’agit donc de placer les trois câbles à chaque fois sur les bras jusqu’ici inoccupés des pylônes."

Permis annulé par le ministre Borsus

Selon Elia, ce chantier est nécessaire pour répondre à deux objectifs. "Premièrement, sur le court terme, il s’agit de connecter la nouvelle centrale d’Engie à Flémaelle. Deuxièmement, sur le moyen et long terme, il s’agit de répondre aux futurs besoins énergétiques en région liégeoise, étant donné que la demande est croissante."

En février dernier, le fonctionnaire-délégué de la Région wallonne avait octroyé le permis à Elia qui annonçait ainsi vouloir commencer le chantier vers le mois d’août. La première phase devait consister en un renforcement des pylônes et de leurs fondations. Une transition ligne-câble devait également être construite de sorte que la liaison arrive en souterrain dans le poste de Gramme.

Nous voilà deux mois plus tard, et les travaux n’ont toujours pas commencé. Et pour cause: le dossier a en effet fait l’objet de plusieurs rebondissements ces derniers mois. Après un recours introduit par la Commune de Nandrin, le ministre wallon Willy Borsus a annulé le permis en juin. Une décision contestée par Elia qui a décidé d’introduire un recours en annulation devant le Conseil d’État. De son côté, la Commune de Nandrin a décidé d’emboîter le pas de la procédure judiciaire. "Lors de l’enquête publique, nous avions recueilli 26 réclamations et une pétition de plus de 200 signatures, rappelle le bourgmestre Michel Lemmens. Certains scientifiques qui habitent notre entité ont mis en lumière les potentiels dangers de cette infrastructure. Dans la foulée de l’avis négatif que nous avions rendu, il nous paraît logique d’ester en justice."