Le bourgmestre de Nandrin fait ses comptes: "La suppression du car communal et son remplacement par des opérateurs privés a permis une économie annuelle de 65 000 €"

"Quand on sait qu’un nouveau car coûte entre 175 000 et 250 000 €, amortis sur 10 ans et qu’un salaire communal est estimé à 70 000 €, et qu’il faut encore ajouter des frais divers (carburant, entretien, permis, etc.), on peut chiffrer l’économie annuelle à près de 100 000 €", juge le mayeur. Et donc à 65 000 € quand on soustrait la facture envoyée par les opérateurs privés.