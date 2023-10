La démolition de l’école de Saint-Séverin est espérée au printemps 2024

La rénovation des bâtiments scolaires a été largement au centre des débats ce lundi soir lors de la séance du conseil communal de Nandrin. Les élus ont notamment lancé le marché relatif à la démolition et la reconstruction d’une partie de l’école de Saint-Séverin qui compte 148 élèves (47 en maternelle et 101 en primaire). On se souvient que la Commune avait décroché il y a plus d’un an un subside d’1,1 million d’euros de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre des fonds du Plan de relance et de résilience européen. Cette enveloppe est destinée à financer une partie d’un chantier qui devrait finalement coûter 2,4 millions d’euros (on parlait d’1,7 million en juin 2022). "La part communale s’élèvera à 420 000 € sur fonds propres et les 800 000 € restants seront financés via un prêt de 25 ans à un taux de 0%, ce qui représentera un remboursement communal annuel de 32 000 €", a précisé le bourgmestre, Michel Lemmens (Liste Bourgmestre).