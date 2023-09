Nandrin: un gîte équestre et une microbrasserie pour continuer à faire vivre la ferme

À Villers-le-Temple (Nandrin), Jean-François Rigo l’a bien compris. Installé à la ferme de Bourgogne depuis 1996, il a fait évoluer son exploitation sans oublier son métier. "À l’époque, j’étais à fond dans le lait, explique le sexagénaire. C’était la belle époque du lait. Et puis, ça s’est emballé et finalement, je reprenais des quotas pour rembourser mes emprunts…" La crise du lait en 2010 a convaincu Jean-François Rigo qu’il fallait changer de modèle. "J’avais 80 vaches laitières et je suis redescendu à 25." Avec quasi comme client unique la fromagerie du Samson (Gesves) qui se lançait alors. "C’est eux qui m’ont convaincu de passer en bio et je ne l’ai jamais regretté. Je ne voulais pas non plus laisser les étables vides car pour moi, une ferme, ce sont des animaux. Comme j’avais moins de vaches, j’ai alors ouvert des pensions pour chevaux."

Ferme de Bourgogne ©EDA

Les accidents de la vie ont aussi marqué la famille. En 2016, Françoise, l’épouse de Jean-François, décède des suites d’une longue maladie. L’agriculteur songe alors à remiser définitivement ses bottes et sa casquette. "J’ai posé la question à mes filles si elles voulaient que je garde la ferme ou non. Elles voulaient que je la continue." La réflexion a abouti à une nouvelle évolution: la création d’un gîte de grande capacité. "Pour financer les travaux, on a revendu les terrains à l’extérieur et on a gardé ceux autour des bâtiments, explique Jean-François Rigo. Aujourd’hui, il me reste 35 hectares de céréales bio et de prairies. Je fais du foin de sorte que je suis autosuffisant pour les 11 chevaux qui sont ici en pension."

Le corps de logis est devenu un gîte d’une capacité de 8 à 12 personnes disposant de tout le confort. Trois grandes chambres avec lits doubles, une quatrième avec lits superposés, une grande salle à manger, cuisine, salon, salles de douche pour chaque chambre, un grand jardin et une grande terrasse. "Nous avons bénéficié des conseils d’Accueil Champêtre en Wallonie, précise Jean-François. C’est eux qui nous ont conseillé un gîte de cette taille. Il est aussi utilisé comme gîte équestre. Les cavaliers viennent ici passer quelques jours pour profiter de la région et y faire des balades."

L’agriculteur et sa compagne Myriam ont quant à eux emménagé dans un ancien fenil magnifiquement transformé en habitation. "En dessous, c’était la stabulation", sourit l’agriculteur.

Une salle de dégustation et une microbrasserie

Ferme de Bourgogne ©EDA

Outre le gite de grande capacité, les travaux de transformation de la ferme ont touché aussi des anciennes étables et dépendances. C’est ainsi que Jean-François Rigo a pu concrétiser un rêve en créant sa microbrasserie. «J’avais suivi des cours à l’IFAPME de Villers-le-Bouillet il y a quelques années. Ici, j’ai une cuve de 250 litres pour faire ma bière, Li Cinse de Bourgogne. C’est une triple ambrée. Elle est encore en phase de test mais on a déjà l’étiquette», sourit l’agriculteur-brasseur.

Pour partager son amour de la bière et des bonnes choses, Jean-François Rigo a aussi aménagé un salon de dégustation bière-fromages, «dans l’ancien fenil, précise l’agriculteur. En plus de ma bière, il y en aura d’autres de la brasserie Badjawe. En ce qui concerne les fromages, ils viennent tous de la fromagerie du Samson.»

Ce salon de dégustation ne sera pas ouvert au public que pour ces journées portes ouvertes mais bien chaque week-end. Soit les vendredi de 18h30 à 21h, samedi et dimanche de 15 à 21h. L’endroit offre une vue splendide sur les vertes campagnes et une terrasse en hauteur permet de jouir du paysage quand la météo est au beau fixe.

Portes ouvertes ce week-end

Samedi de 14h à 22h et dimanche de 11h à 19h, la ferme de Bourgogne ouvre ses portes. Pour faire découvrir le gîte, la pension pour chevaux, la microbrasserie, goûter Li Cinse de Bourgogne, déguster des fromages… Deux concerts sont également prévus. Samedi à 16h, Oli. f et ses reprises de Rapsat. Et dimanche à 14h, Julie Compagnon (demi-finaliste de The Voice).

Les bénéfices des portes ouvertes sont destinés à la recherche contre le cancer et la mucoviscidose.