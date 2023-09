La halle locale de Nandrin organise sa journée dégustations et découvertes: "Les clients pourront se poser pour discuter, consommer des produits"

De cette volonté est alors née la halle locale inspirée des Halles de Dijon. Un endroit où se retrouvent à la fois les métiers de bouche mais aussi la vente de produits bruts. Le principe reste presque le même que celui du Point Ferme, puisque sur place se trouveront des marchandises exclusivement locales et toutes produites à moins de 20 kilomètres. Mais la grande nouveauté se situe dans l’ancien espace qui servait de magasin. "Nous avons entrepris des travaux pour créer un lieu de détente convivial. Les clients pourront se poser pour discuter, consommer des produits de la halle. Et à l’avenir, nous aimerions proposer une formule lunch avec des assiettes de charcuteries ou de fromages avec un bol de soupe par exemple." Au total, plus d’une quinzaine de producteurs sont représentés au sein de la halle avec chacun sa spécificité. "Nous acceptons tout le monde. Bien souvent, ce sont les producteurs qui viennent vers nous. Mais nous ne voulons pas de concurrence donc nous ne vendons jamais deux fois le même type de produit." L’ouverture des portes se fera ce samedi 23 septembre à Nandrin de 10 h à 18 h. Le vin d’honneur en présence du GAL ainsi que le speech du maraîcher se tiendront quant à eux à 15 h.

Infos sur la page de Facebook de la halle locale