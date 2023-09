Le service travaux de Nandrin sera centralisé au Tige des Saules pour 2026

Tout va donc être rassemblé sur un site qui se voudra performant: le bâtiment Tige des Saules. Il est stratégiquement bien placé, au croisement des différents villages nandrinois et près de la N63. Il est prévu d’agrandir le bâtiment et de le réaménager complètement pour y accueillir tous les bureaux administratifs du service travaux, une salle de réunion, des vestiaires, une infirmerie, un magasin de matériel, un espace menuiserie et ferronnerie, un nouvel espace de mécanique et de nettoyage. De nouveaux garages et un espace couvert pour les machines sont aussi prévus. Les façades seront traitées pour s’intégrer au quartier avec plus d’esthétisme. "Tout ce qui est habitable sera isolé, chauffés et ventilés pour répondre aux normes", poursuit le mayeur.

Vu l’ampleur des travaux, la Commune a divisé le projet en deux phases, "pour lisser l’effort budgétaire". La phase 1 concernera la rénovation du bâtiment principal et de la façade à rue, ce qui est planifié pour 2025-2026. La deuxième concernera la construction des volumes annexes et l’aménagement des abords, en 2026-2027. Au total, le budget s’élève à 2,1 millions d’euros dont 361 000 € de subsides déjà assurés par le PIC 2022-2024.