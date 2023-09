Le bâtiment Musin à Nandrin sera totalement rénové sur le plan énergétique

"Plus du tout en phase"

Ces locaux abritent actuellement les services population et environnement ainsi que l’ATL (accueil extrascolaire). Le hic, c’est qu’ils ne respectent plus les normes en matière énergétique: toiture non isolée, châssis âgés de plus de 30 ans, pas de ventilation efficace, chaudière énergivore… "Il n’est plus du tout en phase avec ce qui se fait aujourd’hui", indique Michel Lemmens. Tout va donc être rénové, dans le cadre d’un subside wallon PRW (Rénovation énergétique des bâtiments publics), soit une aide de 491 000 € pour un budget total de 680 000 €. "Sans cet appel à projets, nous n’aurions pas eu la capacité de le faire. Nous aurions dû passer par le PIC (Plan d’investissement communal), déjà consacré à bien d’autres choses, comme la réfection de nos voiries !"

Concrètement, quels travaux sont prévus dans le bâtiment ? "On va vraiment finaliser l’isolation complète de l’enveloppe extérieure et améliorer le fonctionnement énergétique." Il est ainsi question de placer des châssis aluminium à coupure thermique, d’isoler la toiture, de placer une ventilation à double flux, de remplacer la chaudière à mazout par une chaudière à pellets. de renforcer le toit pour des panneaux photovoltaïques… Et la Commune compte bien, grâce à ces investissements, diminuer sa facture énergétique. "Avec la nouvelle aile, performante, et la centralisation de l’administration sur la place, on en est déjà à 80 000 € d’économie par an…", tient à souligner le bourgmestre.

Parallèlement à la rénovation énergétique, il est prévu de réaménager le deuxième étage du bâtiment Musin pour y installer les bureaux de l’ATL et des locaux pour les conseillers en prévention et environnement. Un vestiaire (avec douche et WC) est aussi prévu, au premier étage, pour le personnel qui vient travailler à vélo. "On veut vraiment créer sur la place un pôle administratif complet, centralisé", insiste le mayeur. Tous ces travaux devraient débuter l’été prochain et se terminer pour 2025 au plus tard.

Dans les cartons, la Commune a aussi l’intention de placer des panneaux photovoltaïques sur la toiture de l’église, qui se trouve juste derrière l’administration. "On pourra ainsi à la fois restaurer la toiture de l’église tout en alimentant en énergie le bâtiment communal", note Michel Lemmens.

Pour Christophe Collignon, ce type de projets est pile poil dans les priorités listées par la Région en termes de transition énergétique. "C’est pour ça que nous avons lancé cet appel à projets. Et ce sont quelque 118 millions d’euros qui ont été engagés dans 116 projets de Communes."