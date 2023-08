"Nous avons constaté des sentiers fort abîmés"

Sur le territoire de la commune de Nandrin, de nombreux sentiers sont prisés par les adorateurs de conduite rapide en nature. Leurs véhicules ? Des Jeep, des quads, des motos de cross ou autres engins du genre. Certains sentiers deviennent même endommagés. La Commune va donc agir, en limitant la circulation sur certains sentiers: seuls des usagers bien précis seront ainsi autorisés à les fréquenter. "Nous avons constaté que plusieurs de nos chemins vicinaux étaient fort abîmés par le passage de quads, motos ou rallyes touristiques type Jeep. Il faut savoir que ce type d’organisation se réalise essentiellement quand les chemins sont boueux. Les Jeep, quads et motos de cross sont des véhicules étroits qui ont tendance à se déplacer sur ces différents chemins", a expliqué Sébastien Herbiet, échevin de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité. Ces activités vont donc être interdites sur certains chemins. Ces types de sorties avec des véhicules motorisés ne sont d’ailleurs pas dans l’esprit actuel de la Commune. "Étant donné la politique de la Commune, qui est d’encourager la mobilité douce et la politique d’entretien des sentiers qui s’est mise en place au niveau des services travaux, l’objectif est justement d’autoriser le passage sur ces sentiers uniquement pour les véhicules agricoles, les piétons, les cavaliers et les cyclistes", continue Sébastien Herbiet.