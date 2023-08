La chorale L’Élan Vocal, à Nandrin, recherche de nouveaux choristes: "Quand on chante ensemble, on a l’impression de faire partie d'une famille"

Roland Foliez, le "maître de musique", revient sur cette belle aventure: "Diplômé au Conservatoire royal de musique de Liège, j’étais chanteur lyrique. Mais à l’âge de 25 ans, pour des raisons de santé, j’ai dû arrêter. Je venais juste d’emménager à Nandrin. Je me suis alors dirigé vers l’enseignement et pendant 42 ans, j’ai donné cours à Seraing dans les écoles communales primaires. Pour ne pas perdre mes acquis, j’ai eu l’idée de créer cette Chorale". Tout de suite, la chorale a pris de l’ampleur au niveau de la commune et des villages environnants. Beaucoup d’élèves sont aussi venus rejoindre leur professeur. "Il y a un noyau important de personnes qui sont toujours là depuis le début. C’est une grande chance. Nous fonctionnons comme une grande famille. Il n’y a pas de comité, tout le monde participe quand c’est nécessaire. Je reste juste le chef d’orchestre pour les décisions importantes. Notre répertoire est varié. Ainsi, chaque choriste et le public y trouvent leur compte. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux chanteurs car une chorale doit continuellement se renou veler."

Fanny, 39 ans et qui se déplace en chaise roulante, est une inconditionnelle: "Aujourd’hui, mon compagnon m’a accompagné pour qu’on partage cette activité ensemble. J’ai toujours aimé la musique classique. Quand on chante tous ensemble, on a l’impression de faire partie d’une famille. Partir ensemble pour des tournées et des concerts crée des liens intenses entre les personnes, toutes générations confondues. C’est magique."

Intéressé de rejoindre la chorale ? Contactez le 0497/50 15 30. Infos sur http://rolandfoliez.wixsite.com/elan-vocal. Les répétitions se tiennent le vendredi de 20 à 22 h, à Nandrin.

L’amour de la musique… et l’amour tout court

Elan vocal ©EDA

Francine faisait partie d’une chorale de jeunes et Roland venait leur faire répéter les chants le week-end. En janvier 1981, cherchant une nouvelle chorale et apprenant que Roland se lançait dans cette aventure, elle décide de le suivre, pour l’amour du chant. Un an et un mois après, ils étaient mariés. Deux ans après naissait leur fils, Jean-François, qui a aussi choisi de partager leur amour de la musique. Il est devenu à l’âge adulte un clarinettiste de jazz très actif dans le milieu musical belge et international.

En tournée en Sicile

Du 7 au 14 mai, une quarantaine de chanteurs de l’Élan vocal sont partis en tournée en Sicile après avoir par le passé fait montre de leur talent en Croatie, Québec, Hongrie, France… Deux concerts ont été donnés dans les villes siciliennes de Piazza Armerina et Siracuse, où les choristes condrusiens ont donné de la voix sur les marches de la cathédrale de l’île d’Ortygie.