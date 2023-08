Ramassage de foin à la réserve de la Roncine à Nandrin: qui veut participer?

Ce samedi 12 août, la régionale Natagora Condroz Mosan propose aux citoyens de participer à un chantier de gestion collectif à la réserve naturelle de Roncine, située à Nandrin. Il s’agit plus précisément du ramassage du foin qui se fait une fois par an, en fin d’été. "Ça permet aux fleurs de monter en graines et de laisser la faune en paix durant la période de reproduction. On laisse aussi beaucoup de zones refuges, non fauchée jusque l’an prochain", indique Frédéric Degrave, responsable des réserves du Condroz chez Natagora. Le rendez-vous est donné Tige des Fossettes dès 9h30. Des râteaux seront disponibles mais chacun est invité à prendre ses gants.