La 2e édition de Nandrin en fête, sous chapiteau cette année

Nandrin sera en fête durant tout le week-end des vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 août. Un festival de plaisirs musicaux qui avaient réuni près de 3 000 fêtards lors de la précédente édition. L’événement, qui se tiendra rue de Famioul, alliera musique, foodtrucks et animations pour enfants. Et la grande nouveauté de cette édition, "c’est que l’événement se tiendra sous un grand chapiteau avec plancher pour le confort, informe Jean-François Dethier, de HBD Production Nandrin Festivités, qui organise. L’an passé, on a eu trois jours de grand soleil. On s’est dit que ça n’arrivera pas deux fois. Alors, pour ne pas avoir une mauvaise surprise avec la pluie, on a décidé de louer un chapiteau." Une zone extérieure sera toutefois aménagée.