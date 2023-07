Des cours de natation pour les élèves de 5e et 6e primaire de Nandrin pour l’année 2024-2025 ?

Si rien de fondamental ne change actuellement, la volonté des autorités reste de trouver une solution afin de permettre aux élèves de 5e et de 6e primaire de bénéficier également des bienfaits de l’eau. Actuellement, seuls les élèves des quatre premières années ont en effet accès à la piscine un mardi sur deux. "Nous aimerions obtenir une plage horaire supplémentaire, mais nous n’avons pas de solution pour cette année scolaire-ci. Le transport s’effectuant en car, il faudrait un deuxième accompagnant: si on savait avoir une deuxième plage horaire, on pourrait élargir les cours de piscine", a relevé l’échevine en charge, Béatrice Lecerf-Zucca.

"On est toujours en discussion pour l’année scolaire suivante, 2024-2025, le problème qui existe à Neupré est qu’ils doivent réorganiser eux-mêmes leur propre utilisation des espaces de natation entre écoles de la même entité, ce n’est pas nous qui posons problème mais il semblerait qu’il y ait des difficultés à coordonner les différentes écoles, a ajouté le bourgmestre, Michel Lemmens. Mais les échanges restent très constructifs entre les deux Communes."

Relevons aussi que lors de l’année scolaire qui vient, 2023-2024, les cours de langues se donneront dorénavant à partir de la 3e primaire et que les classes de neige ont été reconduites, malgré l’augmentation des coûts des voyages de l’ordre de 15%. Une réflexion sera par contre initiée dans le futur afin de déterminer s’il est toujours pertinent d’aller avec les enfants au ski.