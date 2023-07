Plus de 100 "ancêtres" sur la Boucle des Templiers

Blotti dans son domaine viticole, le château de la Tour au Bois s’est fait l’hôte d’une centaine de voitures ancêtres, dimanche dernier, sur les hauteurs de Villers-le-Temple. À l’invitation du My classic car club, les "oldtimers" (véhicules de plus de 30 ans) et "youngtimers" (entre 20 et 30 ans) y avaient rendez-vous pour la Boucle des Templiers. "En réalité, nous leur avons proposé deux boucles sur la journée, entrecoupées par un moment de détente et de restauration au château. On a pu y déguster plusieurs spécialités locales dont les bulles du Vignoble des Templiers qui nous accueillait, et les délices de “La vache à glaces”, voisine du site, précise le Hutois Thierry Chinet, cofondateur du My classic car club avec son fils Émilien (18 ans), lui aussi passionné d’ancêtres roulants. La première, d’une distance de 100 km, s’appelait “La boucle redoutable” en référence à la mythique côte de Liège-Bastogne-Liège après avoir rayonné dans la région de Sprimont et Aywaille. L’autre, poussée à 130 km sur “Le chemin des Condruses”, a été tracée sur le thème de l’ancienne commanderie de Villers-le-Temple, en allant jusqu’à Marche, Ciney et la vallée du Samson."