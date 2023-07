La famille Henry de Nandrin, colombophile, décroche une victoire nationale: "Notre pigeon a parcouru 915 km en 10h16"

Et là, ils sont plus que fiers: dimanche, un de leur pigeon a remporté une victoire nationale lors du concours de grand fond de Saint-Vincent, dans le sud-ouest de la France, une course qui alignait 9 500 pigeons dont 2 850 belges. Objectif: lâcher les pigeons, descendus sur place par camions, qui doivent revenir le plus vite possible dans leur pigeonnier. "Nos pigeons ont été lâchés dimanche matin, à 8h."

90km/h de moyenne

Et l’un d’eux a réalisé un exploit en parcourant les 915 km vers Nandrin en seulement 10h16. Il a réalisé la plus grande vitesse par minute parmi les pigeons belges, soit environ 90km/h de moyenne, ce qui la classe numéro 1 en Belgique et 3 à l’international. "C’est une véritable performance car l’oiseau vole sans se reposer, d’une traite, en étant confronté aux conditions météo, aux rapaces, aux courants du vent (ils volent jusqu’à 1000 mètres d’altitude)… Durant leur périple, il peut y avoir bien des aléas. Nos pigeons étaient super-prêts, entraînés, notre stratégie de colombophile est rodée mais il y a toujours un facteur chance. Une fois nos pigeons lâchés, on ne maîtrise plus rien… Certains ne reviennent jamais. Là, visiblement, tous les astres étaient bien alignés."

C’est la quatrième fois que la famille Henry décroche une victoire nationale, après un titre en 1992, en 1999 et en 2011. "On attendait ça depuis 12 ans ! Mon papa, qui vivait pour ses pigeons, est décédé en 2021. Il aurait tellement aimé vivre ce moment. On lui dédie d’ailleurs cette victoire."

Dimanche, tout l’après-midi, la famille s’est mise à guetter le ciel. Vers 18h, quand elle a vu arriver le champion, ils ont tous sauté de joie. "Et on a débouché le champagne. Quatre titres de champion de Belgique, c’est énorme… On ira chercher notre prix et monter sur le podium en novembre prochain à Wevelgem."

Le pigeon a été baptisé

La famille Henry participe chaque année à de nombreux concours colombophiles, particulièrement ceux de grand fond (longue distance) où se côtoient pigeons belges, français, allemands, hollandais, anglais et luxembourgeois. Il y en a sept sur la saison, de juin à août, dans le sud de la France et en Espagne. "C’est vraiment notre concours de prédilection et on n’en rate pas un. Là, il en reste encore trois. Peut-être avec une nouvelle performance, qui sait…"

Et le pigeon vainqueur ? Il s’agit du matricule 758, né en 2020. "Il a un bon pedigree, issu des pigeons qui nous ont rapporté les autres titres belges." Les colombophiles nandrinois ont décidé de le surnommer "le Saint-Vincent".

Alain et son fils Maxime sont les 4e et 5 générations de colombophiles de la famille Henry.

Et ils ont le soutien indéfectible de la maman d’Alain, 89 ans, qui vit la passion de "ses hommes" depuis 65 ans. "Elle est toujours bon pied, bon œil, et nous concocte des petits plats, des douceurs, du café pour les longues heures où on guette l’arrivée des pigeons. On vit ça en famille…" Car dans la ferme de Nandrin, six mois par an, tous les samedis, les yeux sont rivés vers le ciel, à attendre le retour de leurs compétiteurs à plumes.