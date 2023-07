S’amuser aussi dans son village de St-Séverin

Ce samedi à la salle communale de St-Séverin se déroulait la 4e édition de la fête au village, organisée par l’ASBL b +. Sous une belle chaleur estivale, les enfants, des plus petits aux plus grands, ont pu profiter d’une belle panoplie de jeux tandis que les adultes se détendaient en buvant un verre, installés aux terrasses. "Je suis né dans ce village, de même que mes parents, grands-parents et arrières grands-parents, explique le président de l’ASBL Claude Fagnoul. Quand j’étais petit, comme mes parents, j’ai connu la fête foraine qui était sur la place. Le village était très vivant. Je suis nostalgique de cette ambiance." À la demande du bourgmestre Michel Lemmens, il y a 4 ans, il a accepté de dynamiser le village. "Chaque année, un peu plus de personnes viennent à la fête. Les membres du comité sont magnifiques, et nous sommes très aidés par nos familles. La Commune nous prête tout le matériel nécessaire, et grâce aux sponsors, nous organisons une tombola. Quand je vois les gens s’amuser, et les visages des enfants s’illuminer, j’oublie ma fatigue."