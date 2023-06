Incendie à la ferme-écurie de la Salle: "Des années de travail parties en fumée" (vidéos)

"De la chance que tout le monde aille bien"

Ni humain, ni animal n’a été touché par les flammes. Seul le foin et des machines agricoles ont été perdus dans l’incendie. Et c’est déjà beaucoup. "Ce sont des années de travail qui sont parties en fumée. La grange avait été restaurée il n’y a même pas cinq ans. On a des vaches, des moutons et une quarantaine de chevaux qui étaient en prairie. On a de la chance que tout le monde aille bien", relativise toutefois la jeune cavalière.

La ferme familiale se retrouve désormais sans foin pour nourrir sa quarantaine de chevaux. C’est pourquoi "mon père a lancé un appel aux fermes voisines pour nous venir en aide". Et celle qui fait des concours équestres ne pourra probablement pas participer non plus à l’un d’eux ce mercredi, en France. "Vu les circonstances, je ne pense pas que je vais pouvoir y aller."

"Des milliers de litres de mazout brûlés"

La zone de secours Hemeco s’est rendue sur place, renforcée par les zones de secours de Hamoir et de Liège. "La police a également déployé un drone infrarouge pour s’assurer que le bois proche de la ferme n’était pas en train de prendre feu, informe le bourgmestre de Nandrin, Michel Lemmens. Car quelques arbres commençaient à s’enflammer."

Aussi, ce n’est pas le foin qui a produit la sombre fumée visible de bien loin mais une citerne elle aussi touchée par l’incendie, celle-ci contenant des milliers de litres de mazout, comme l’explique encore le bourgmestre.