Un projet inédit de pickleball (et de padel) au tennis Templier à Nandrin

Pour comprendre la démarche du club, il faut expliquer le contexte actuel. Le club observe une petite érosion, constante, du nombre de membres inscrits, surtout en catégorie messieurs et dames. "Nous avons actuellement 150 membres actifs mais on était bien plus il y a quelques années", indique Benjamin Remouchamps, président. Les raisons ? Le Covid qui a éloigné des sportifs du court (et qui ne sont pas revenus), mais aussi le boom du padel et le fait que le club, qui ne propose que des terrains non couverts, soit uniquement un club d’été. "Le réservoir se vide… On a voulu redynamiser tout ça en se positionnant comme un club familial qui offre d’autres activités de raquette, souligne le président. On ne veut pas devenir un mastodonte, juste apporter un petit plus. À nos membres mais aussi à d’autres…"

Deux idées ont été retenues: le padel, sport en vogue, et le pickleball. "C’est un de nos membres qui a découvert ça en vacances, qui a essayé et qui a trouvé le concept super-sympa. C’est un mix de tennis, ping-pong et badminton. On a regardé ce qui existait en Belgique et on a été surpris de voir que ce sport était déjà bien implanté chez nous. Il existe une fédération, ce qui nous permettra d’avoir un soutien pour des initiations, formations, pour promouvoir ce sport peu connu. C’est vraiment une autre manière d’aborder la raquette, fun et technique."

Padel et pickleball seront aménagés sur les deux terrains de tennis en surface béton. "Ce sont les moins utilisés du club, qui en compte six autres en terre battue. Ces deux-là seront donc réaffectés et ainsi mieux rentablisés", souligne le président.

Un terrain sera transformé en deux terrains de padel non couverts. "On avait déjà déposé un projet en 2021 mais il n’était pas assez abouti et il a été refusé par la Commune. Plusieurs riverains craignent en effet le bruit. Le nouveau projet sera complètement revu, en tenant compte de toutes les remarques."

Le second terrain bétonné accueillera quant à lui les deux terrains de pickleball. "Et ça demande peu d’investissement, contrairement au padel, très coûteux. Ici, pas d’armature, de vitres, d’éclairage, il suffit d’avoir un terrain, un filet et de tracer des zones." L’avantage de ces deux disciplines, c’est qu’elles pourront aussi être pratiquées toute l’année, même en hiver. "Pour le padel comme pour le pickleball, la surface est en dur, adaptée à toutes les météos."

Alors, où en est-on dans ce double dossier ? Un architecte et un géomètre ont été désignés pour réaliser les plans. "On en est aux mesurages pour trouver le meilleur emplacement." Les bénéfices du souper du 30 juin permettront d’ailleurs de financer ces travaux préparatoires. "Quand le dossier sera bien ficelé, nous déposerons un permis d’urbanisme, en septembre normalement." Et si le feu vert est obtenu, les travaux pourraient débuter dans la foulée. Le budget s’annonce important ("mais on attend le chiffre définitif "), il faudra trouver un financement, ce que le TC Templier a déjà anticipé. "On a plusieurs pistes: nos fonds propres, l’appel aux coopérateurs ou à des investisseurs privés", précise Benjamin Remouchamps.

www.pickleballbelgium.be