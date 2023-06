Les petits de l’école Saint-Martin à Nandrin à la rencontre des poneys

Ce mardi, par un beau soleil d’été, avec les animatrices de l’ASBL Hippopassion de Tinlot et leur institutrice, 25 petits bouts de la classe d’accueil de l’école Saint-Martin de nandrin ont pu profiter toute une matinée de la présence des poneys Symba et Émeraude. C’est la deuxième initiative pour l’école. Christine Marchand, l’institutrice, raconte comment les enfants ont vécu cette belle rencontre. "Pour certains, c’était une découverte, pour d’autres, ils connaissaient déjà et ont pu aller plus loin dans leur relation avec l’animal. Quelques-uns avaient un peu peur, mais leur réticence s’est vite envolée." Après les premiers moments de rencontre et d’échange avec les poneys, différents ateliers sensoriels et ludiques étaient organisés par les animatrices: sentir, toucher les différentes matières comme la paille, le grain, le sable, fermer les yeux pour sentir la crinière et les oreilles des poneys, associer des brosses avec des images expliquant leur utilité, tenir et promener le poney en slalom, les brosser et leur donner à manger… La journée fut riche en apprentissages et expériences. À la fin de l’atelier, les enfants, tout à fait à l’aise avec leurs nouveaux amis, les caressaient et leur donnaient des bisous . "La relation avec l’animal est très bénéfique pour les tout-petits. Les poneys de l’ASBL sont éduqués dans un grand respect et nous pouvons avoir toute confiance en eux. De plus, nous avons le bonheur d’avoir un immense espace où les enfants et les poneys peuvent évoluer sans se sentir à l’étroit", confie Madame Christine. L’animation terminée, le retour des petits bouts sur l’expérience était éloquent. "C’était chouette. Ils étaient gentils et tout doux. Quand est-ce qu’ils reviendront ? Moi aussi, j’en voudrais un à la maison", raconte l’institutrice. Pour celle-ci, toutes les expériences vécues continueront à être exploitées en classe. "Nous allons étudier les différentes allures du poney comme la marche, le trot, le galop. Comme je possède un poney, je vais pouvoir ramener différents ustensiles comme les brosses, et continuer à réaliser des activités à propos de cet animal fort apprécié."