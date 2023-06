La brocante de l’école Saint-Martin à Nandrin, reprise par les enseignants, c’est ce 11 juin

La brocante de l’école libre Saint-Martin à Nandrin est un événement qui en est déjà à sa 8e édition. Cette année, elle se tiendra ce samedi 11 juin avec une petite nouveauté: l’organisation change de mains et ce sont les enseignants qui reprennent le flambeau. "C’est le comité des parents sous la présidence d’Éric Cop qui a instauré la brocante. Celui-ci n’ayant plus d’enfant à l’école, c’est le comité de parents qui a repris le flambeau. Et aujourd’hui c’est le comité des enseignants qui reprend. C’est un événement qui marche bien, qui a du succès, enregistrant jusqu’à 400 brocanteurs et 600 visiteurs. On voulait maintenir la brocante: les enseignants ont repris le flambeau", indique la directrice, Véronique Grebeude. La brocante s’étale dans le centre de Nandrin, entre l’école Saint-Martin et la place Ovide Musin. Pour ce faire, la rue de la Rolée sera bloquée entre les deux ronds-points, et les brocanteurs s’installeront de part et d’autre. " Actuellement, nous listons 200 brocanteurs mais on peut encore s’inscrire et même venir le jour même." Deux stands de restauration ainsi que deux bars sont proposés. Un château gonflable est prévu. "Les bénéfices de l’événement serviront à équiper l’école en matériel pédagogique et numérique" , conclut la directrice.