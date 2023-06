La brocante de l’école Saint-Martin à Nandrin, reprise par les enseignants, c’est ce 11 juin

La brocante de l’école libre Saint-Martin à Nandrin est un événement qui en est déjà à sa 8e édition. Cette année, elle se tiendra ce samedi 11 juin avec une petite nouveauté: l’organisation change de mains et ce sont les enseignants qui reprennent le flambeau. "C’est le comité des parents qui a instauré la brocante avant d’être reprise par le président, Éric Cop, qui aujourd’hui n’a plus d’enfants dans l’école et se retire. Or, c’est un événement qui marche bien, qui a du succès, enregistrant jusqu’à 400 brocanteurs et 600 visiteurs. On voulait maintenir la brocante et les enseignants ont repris le flambeau", indique la directrice, Véronique Grebeude.