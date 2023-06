Deux Nandrinois cherchent une voiture pour participer au 4L Trophy

C’est que la participation au rallye-raid marocain se chiffre aux alentours de 15 000 €. Il faut compter 7-8 000 € pour une voiture, 3 500 € d’inscription… et le reste. Et la priorité, donc, c’est de trouver une voiture. Les deux jeunes ont contacté des équipages belges et français qui ont déjà participé au 4L Trophy ou le feront en 2024 et tous leur ont confirmé que ce ne serait pas simple. Même en mauvais état. D’ailleurs, les deux Nandrinois mettront aussi à profit les (presque) deux ans à venir pour acquérir des notions de mécanique. Pour réparer/préparer la voiture avant le départ mais aussi pour être en mesure de gérer les pannes et casses qui surviendraient dans le désert marocain. Ils vont également devoir… passer leur permis pratique d’ici là. Mais, que ce soit l’argent, les contraintes techniques ou pratiques, rien ne semble refréner les ardeurs des deux amis…

Un rallye solidaire

Il faut dire que ce qui motive aussi Guillaume et Olivier à participer à ce rallye unique en son genre, c’est son côté solidaire et humanitaire, au profit de l’association "Enfants du désert", entre autres. "On doit embarquer des denrées non périssables et du matériel scolaire et/ou sportif qu’on aura nous-mêmes récupéré dans des écoles, poursuit Guillaume. On fait avant tout ce rallye pour ses valeurs, c’est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur d’aider des enfants qui n’ont pas la même chance que nous. Et d’aller au contact de jeunes de chez nous pour les sensibiliser aussi à ça."

Ce qui motive également les Nandrinois, c’est évidemment leur soif d’aventure. L’envie de vivre quelque chose d’unique avant de se lancer dans la vie active, de partager une grande aventure eux deux. "Même si on est super-motivés, il va falloir être impliqués pendant deux ans, ne pas lâcher après six mois, alors qu’on aura investi beaucoup d’argent. Une expérience comme ça, ça ne se vit qu’une fois donc on fera aussi en sorte de s’avancer dans nos cours" puisqu’ils seront alors normalement en deuxième année d’études supérieures.

Une fois qu’ils auront trouvé une voiture, les deux Condrusiens pourront réellement plonger les mains dans le cambouis. Et chercher des sponsors pour les aider à rembourser l’achat de la voiture et financer tous les autres frais. Avant de prendre la route pour le désert marocain en février 2025, donc…

On peut déjà suivre l’aventure de Guillaume et Olivier sur Instagram (@belgian_adventures_4l) et bientôt sur Facebook. On peut aussi les contacter au 0472/49 47 04 pour les aider dans ce grand projet.