Un nouveau magasin de literie route de Condroz à Nandrin

C’est une nouvelle chaîne de magasins de literie qui se lance en Wallonie avec une première boutique à Nandrin, ouverte depuis le 10 mai. Il sera suivi d’un à Waterloo, en juillet 2023 puis d’un à Andenne, prévu pour l’automne 2023. Son nom: "L’Attrape-rêves". Derrière cette nouvelle enseigne de prestige, on retrouve Antoine Semal, de Louvain-la-Neuve, qui travaille dans le domaine du "bedding" depuis 20 ans. "J’ai décidé de créer ma propre entreprise dans ce que je sais le mieux faire: vendre des lits, sourit-il. Dès le début du projet, j’ai envisagé trois enseignes, pour asseoir la marque, mutualiser les coûts et faire des économies d’échelle. Le site de Nandrin est le premier à ouvrir. Beaucoup m’ont parlé de l’attrait de la N63, de son potentiel et de son identité liée au mobilier, avec déjà plusieurs magasins de literie. Je fais donc le grand plongeon ici après avoir réalisé une étude de faisabilité concluante." Ce premier magasin est aménagé dans l’espace commercial de l’ancien cuisiniste "My cuisine". Mais l’implantation est temporaire. "Car je vais déménager en face, à côté de la Boîte à pinards. La construction est en cours pour une boutique de 650 m2. J’aimerais y rentrer en janvier 2024." L’Attrape-rêves propose actuellement 400 m2 de literie et accessoires. "Je me positionne comme un magasin de moyen à très haut de gamme avec des grandes marques comme Beka, Swissflex, Simmons. " Outre les lits, on peut y trouver des sommiers, des matelas, des couettes, des coussins et du linge de lit. "Mais je ne propose pas du tout du mobilier. Mon point fort sera le service personnalisé et la qualité." Le nouveau projet commercial est créateur d’emplois avec déjà quatre personnes engagées à Nandrin. "À terme, ce sont 8 emplois qui seront créés sur les trois magasins. Et si tout se passe bien, j’envisage encore par la suite de m’étendre en Wallonie." Le magasin de Nandrin sera ouvert sept jours sur sept