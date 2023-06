Le chantier de rénovation de l’école de Villers-le-Temple (Nandrin) va démarrer en juin

Toutefois, en attendant le premier coup de pelle, quelques travaux préparatifs ont déjà été réalisés sur place. Les barrières Nadar sont placées pour délimiter et sécuriser le périmètre du chantier. Le désamiantage de la toiture du préau a été réalisé et la démolition des deux conteneurs-classe est en cours. Les modules conteneurs seront en effet démontés et enlevés du site. Durant tous les travaux, les élèves de 5e et 6e se "replient" dans le bâtiment scolaire actuel tandis que, par jeu de chaise musicale, des élèves de maternelle sont relogés dans la nouvelle maison de village. À la place des conteneurs, une construction s’érigera, abritant quatre nouvelles classes. La phase 2 prévoit quant à elle une rénovation complète du bâtiment actuel. En tout, le chantier s’étalera sur 200 jours ouvrables. Et les élèves pourront prendre possession de leur nouvelle école pour la fin d’année 2024, selon les premières prévisions. Les mesures de déviations sont par ailleurs déjà prises. Il s’agit de mettre deux rues à sens unique pendant la durée du chantier: la rue J.Pierco et Baty-Alnay.