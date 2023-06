Des noces d’or pour le jumelage de Saint-Séverin à Nandrin

Hervé Seghers, président du comité de jumelage à Nandrin, a fouillé dans les archives pour retrouver les prémisses de ce rapprochement. "D’après les journaux d’époque, ce sont les jeunes de la Maison des jeunes de Saint-Séverin en Belgique qui ont envoyé un premier courrier, en 1971, à l’instituteur de ce village français qui porte le même nom, lançant l’idée de créer des affinités. C’est ensuite un Saint-Séverinois de chez nous qui a fait escale là-bas alors qu’il se rendait à Lourdes. Et qui a soufflé l’idée." La sauce a pris… Les Charentais sont montés pour la première fois en Belgique en août 1973, avec le maire de l’époque, Jean Plantivert, plusieurs conseillers municipaux et une quarantaine de jeunes jumeaux, logés dans les familles. "Cette année-là, la charte de jumelage a été signée par les représentants des deux villages. Chez nous, c’était l’époque du bourgmestre Joseph Mathot. Ensuite, un arbre a été planté en l’honneur de cette nouvelle amitié, sur la place de Saint-Séverin en Charente. Et il est encore bien là."

L’année suivante, dans un engouement sans précédent, ce sont 120 personnes qui se sont rendues en Charente, accueillies en grande pompe. "Il y avait des guirlandes de fleurs sur 8 kilomètres et on parlait de 8 000 roses." Le jumelage s’est poursuivi chaque année avec un succès grandissant, les familles et les édiles politiques ont tissé des liens forts. "Moi par exemple, explique le président, je loge dans la même famille depuis 1988. Nous sommes devenus des amis."

Si les deux villages se sont si bien "trouvés", c’est sans doute un peu par leur similitude. Outre le nom, ils partagent un même cadre de vie. "Saint-Séverin en Charente, qui se trouve à 860 km de chez nous, compte seulement 750 habitants, et est une commune agricole où il fait bon vivre. Il n’y a pas d’entreprise, juste une usine à papier."

Depuis les années 2010, le jumelage s’essoufflant un peu, les comités ont décidé de le programmer tous les deux. "On comptait de moins en moins de participants et l’organisation était lourde. Certains sont décédés et il n’y a pas eu de relève." Mais il est resté un noyau dur de jumeaux, déterminés à poursuivre l’aventure. "Cette année, nous sommes un groupe de 25 personnes à être partis, en car. Ce n’est plus beaucoup mais c’est pour nous un moment important." Et les Belges ont été bien reçus, comme à leur habitude, avec un programme chargé entre visites culturelles, festivités, cérémonies officielles et détente dans les familles. Pour les 50 ans de jumelage, le maire, Patrick Gallès, et le comité du jumelage ont marqué le coup par une après-midi festive et un échange de cadeaux. "Ils nous ont remis une grande plaque en verre gravée des 50 ans."

Reste à savoir si aux noces d’or du jumelage se succéderont les noces de diamant ou de platine. Quel est son avenir ? En 2025, il est en tout cas prévu d’accueillir les Français à Nandrin. Mais pour après… "C’est la grande interrogation. On espère pouvoir continuer des années. L’envie est là. Notre comité compte encore huit membres mais organiser un tel séjour pour seulement 25 personnes, c’est beaucoup d’énergie et ça a un coût. Peut-être va-t-on réfléchir à une autre formule", conclut le président.