Attaque à la voiture-bélier au Teenkid’s de Nandrin pour voler des vêtements de marque: "Je suis dégoûté", lance le patron

"L’alarme s’est déclenchée, la police a été avertie et est descendue sur les lieux. Elle m’a contacté et je me suis rendu sur place", explique, encore sous le choc, le patron, Nicolas Carlier.

Le magasin n’est pas équipé de caméras de surveillance. Mais selon un voisin qui a aperçu les voleurs, ils étaient au nombre de trois, encagoulés. Et l’opération a été rapidement menée. "Ce sont visiblement des professionnels, pas des voleurs de seconde zone. Ils étaient organisés. Et ils visaient les vêtements de marque: IKKS, Ellesse, Petrol… Une grosse partie de mon stock a été dérobée, probablement pour la revente. Je n’ai jamais entendu parler d’un vol ciblé sur les habits. Et puis route du Condroz, il fallait oser. C’est un axe fréquenté à toute heure. C’est vraiment interpellant. Je suis en tout cas largement dégoûté. Le magasin avait ouvert ses portes en septembre." Il s’agit du second point de vente, le premier se situant à Marche-en-Famenne depuis 14 ans.

Outre le vol de marchandises, le patron fait face à d’importants dégâts sur le bâtiment. "Beaucoup a été détruit: la porte d’entrée, une partie de la vitrine, la façade, le parquet, le mobilier…" Nicolas Carlier va à présent se charger du nettoyage, de la remise en place et de la sécurisation de la vitrine. "On va redémarrer comme on peut, dès que possible. On espère pouvoir rouvrir ce week-end. Heureusement, j’ai beaucoup de propositions d’aide. En attendant, les clients peuvent se rendre au magasin de Marche."

La police judiciaire était encore présente ce jeudi matin au magasin et une enquête a été ouverte par la police de la zone du Condroz.