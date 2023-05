À Nandrin, on a commémoré le 8 mai avec un jour d’avance

Un jour en avance sur le 8 mai, un cortège composé des associations patriotiques, autorités communales et citoyens a fait la tournée des monuments aux morts et aux combattants. La première halte se déroulait à Villers-le-Temple, au monument de la rue de la Commanderie. "Comme chaque année, nous commémorons la fin de la guerre 40-45 et, surtout, la libération des camps. Nous faisons une petite cérémonie à chaque monument faisant partie de la commune, confie Jean Lizin, président des associations patriotiques de Nandrin. Le monument de Villers-le-Temple évoque la résistance et les prisonniers de guerre tandis que ceux de Yernée-Fraineux et de la Falie concernent l’armée secrète, pour commémorer les massacres qui y ont eu lieu." Le président rappelle cet épisode douloureux: "Un sous-officier allemand a été descendu par un résistant rue des Martyrs à Nandrin et, en représailles, ils ont attrapé un certain nombre de personnes et les ont fusillées dans les champs et les maisons, à Nandrin, au lieu-dit de la Falie."