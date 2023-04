Marie Rousseaux, élève à l'école de danse du Condroz (Anthisnes), décroche une médaille au concours international de danse

Il y a quelques semaines, le 10 avril, l’école de Danse du Condroz a décroché une belle récompense: une de ses élèves, Marie Rousseaux, 18 ans, de Nandrin, a remporté la deuxième place de la "Coda competition", un concours international de danse classique organisé près de Malines et qui a enregistré cette année 70 lauréats venus des plus grandes écoles de Belgique, Allemagne et Pays-Bas. "On est très fiers. Car le niveau est particulièrement haut, indique d’emblée France Jourdan, directrice de l’école de danse du Condroz. Elle concourait dans la catégorie amateur en solo. Marie est notre élève depuis dix ans et elle s’entraîne cinq heures par semaine, en cours de danse classique et jazz. Elle s’est durement entraînée pour cet objectif avec ses cours collectifs mais aussi des séances privées. Elle s’est malheureusement blessée au cours de gym un peu avant le concours et sa participation n’était pas garantie. Mais son acharnement et sa volonté ont payé. Elle a livré une très belle chorégraphie libre sur pointe de deux minutes et le jury a été visiblement conquis. Elle n’a participé qu’à quelques concours et on est vraiment contents pour elle." Marie Rousseaux a reçu son prix des mains de Piotr Nardelli, membre du jury, danseur et professeur de renommée internationale.