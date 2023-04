Céline met son talent artistique au service de la nature à Nandrin

"À travers mes photos et mes illustrations, j’aime sensibiliser les gens au respect de la faune et de la flore." Graphiste et illustratrice de formation, Céline Lefèbvre, Modavienne d’origine, s’est découvert une nouvelle passion il y a trois ans: la photographie animalière qu’elle pratique dans le Condroz hutois. "J’ai toujours adoré me promener en forêt, et depuis septembre, je suis une formation en photo-nature chez Natagora, précise la jeune trentenaire. Accompagnée de mon appareil hybride, beaucoup plus silencieux qu’un reflex, je fais de l’affût en prenant 1 000 précautions pour ne pas perturber les animaux."