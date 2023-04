La chasse au trésor des Templiers à Nandrin est relancée de manière permanente: inauguration ce dimanche

"Nous pouvions financer un projet de collaboration avec une commune qui met en valeur des richesses insoupçonnées. Cette chasse au trésor correspondait vraiment bien aux objectifs, explique Élodie Keysers, directrice de la maison du tourisme. La Commune de Nandrin nous a fourni tout le contenu et nous nous sommes occupés de la mise en œuvre et de la promotion. On a créé des panneaux, fixé un départ officiel, imprimé 2 500 exemplaires de la carte au trésor et fourni un coffre-fort. C’est une superbe activité à faire, en famille, toute l’année, qui allie patrimoine, histoire et nature de manière ludique. Villers-le-Temple, c’est vraiment une pépite…"

Cette nouvelle chasse au trésor, baptisée "Retrouve le trésor perdu des Templiers", sera inaugurée ce dimanche 23 avril à l’occasion de la Journée des associations. "Pour l’occasion et exceptionnellement, la chasse sera animée par des conteurs et en plus de la récompense du coffre au trésor, les enfants auront droit à une glace gratuite de la Vache à glace, producteur local."

Le départ de la balade se fait depuis le hall omnisports où un panneau et un coffre proposeront les détails et le support de jeu. Il s’agit d’une balade facile de 5,5 km (mais pas accessible aux poussettes et PMR), égayée par des énigmes. Petits et grands disposent d’une carte et doivent retrouver un code à trois chiffres qui leur permettra d’ouvrir le coffre au trésor, avec une surprise à la clé.

"La Commune est chargée de faire en sorte que le coffre soit rempli toute l’année."

Ce dimanche 23 avril, deux départs sont prévus pour cette chasse au trésor, rue Pierco, 4 à Villers-le-Temple: 10 h 30 et 14 h. Il faut prévoir de bonnes chaussures et une tenue adaptée à la météo.

Plus d’infos: www.terres-de-meuse.be. 085 21 29 15